Messina: i Vigili del Fuoco hanno fatto assistenza all’atterraggio di un elicottero con a bordo il Generale della Guardia di Finanza (Di venerdì 9 luglio 2021) I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina hanno fatto assistenza all’atterraggio di un elicottero dello Stato, dentro al quale vi era il Generale della Guardia di Finanza, in visita a nella città dello Stretto Oggi intorno alle ore 11:30 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina hanno fatto assistenza all’atterraggio di un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Ideldel Comando Provinciale didi undello Stato, dentro al quale vi era ildi, in visita a nella città dello Stretto Oggi intorno alle ore 11:30 ideldel Comando Provinciale didi un ...

Advertising

MessinaMag : Intorno alle…, odierne ore 12.00 a Messina all’incrocio tra la via Bonsignore e la via La Farina si è verificato un… - live_messina : Monforte Marina (Me) - Soccorso in mare dei vigili del fuoco - NewSicilia : Ennesimo intervento dei vigili del fuoco in questa giornata - VIDEO #Newsicilia - messina_oggi : Da stanotte i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un rogo scoppiato in contrada Peri… - messina_oggi : Da stanotte i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un rogo scoppiato in contrada Peri… -