Menzietti ANA | “Il modello italiano di prevenzione per ipoacusici è un’eccellenza | deve restare tale”

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 luglio 2021) È tempo di ascoltare chi ci aiuta a sentire. Ovvero gli audioprotesisti. Lo afferma con chiarezza e schiettezza il Presidente di ANA (Associazione Nazionale Audioprotesisti) Mauro. “Ildi cura edi livello mondiale. Va tutelato e difeso. E noi siamo fortemente impegnati in tal senso”. A cosa si riferisce? Lo spiega lui stesso. “La nuova normativa sui ‘Lea’ (Livelli Essenziali di Assistenza) in vigore dal 2017 obbliga il fornitore sanitario a seguire il criterio della gara al massimo ribasso per la fornitura di apparecchi ...