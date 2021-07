Magisk per ottenere i permessi di root su Android

(Di venerdì 9 luglio 2021) Una delle operazioni più frequenti per gli smanettoni del mondoè sicuramente lo sblocco deidi, che sblocca una grande quantità di opzioni e permette di installare delle app potenziate, in grado di agire anche sui file di sistema perfunzionalità altrimenti bloccate.diè diventato nel corso del tempo sempre più difficile per colpa dei produttori, che hanno introdotto restrizioni sempre più difficili da superare. Ma in informatica nulla è impossibile, e infatti basta uno strumento semplice come ...

Gli utenti più interessati al modding conosceranno sicuramente il tool, che permette di gestire i permessi di root e di installare tantissimi moduliaggiungere funzionalità al sistema operativo. Il suo creatore, John Wu aka topjohnwu , è stato assunto ......ora il conflitto d'interesse tra il John hacker e il John dipendente di Google ? Che sarà di,... Forse è ancora tutto troppo prematuro: resta il fatto che John Wu non lavorerà piùApple, ma ...Salve a tutti! Tempo fa ho rootato il mio galaxy A50, installato TWRP, Magisk etc etc. Ora però ho avuto in regato un telefono più performante e ho deciso di far tornare l'A50 a ...Ciao, ho visto che fare il root del Poco F3 è relativamente semplice, sopratutto se fatto con Magisk. Per andare sul sicuro volevo sapere se qualcuno ha già eseguito il root e n ...