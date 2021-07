Love is in the air, trama 9 luglio: Eda e Aydan si alleano (Di venerdì 9 luglio 2021) La notizia dell'imminente matrimonio di Selin e Ferit sarà il tema centrale della puntata di Love is in the air di oggi, venerdì 9 luglio. Stando alla trama della soap opera turca, infatti, Serkan sarà fuori di sé per la decisione improvvisa della sua ex e conterà sull'aiuto di Eda per salvare la situazione. In particolare, la giovane fioraia dovrà impegnarsi affinché la coppia non si rechi in Italia prima delle nozze e in tal senso confiderà alla donna che anche lei e Serkan si sposeranno presto. Inoltre, racconterà a Selin che Aydan le sta dando una mano a trovare il vestito da sposa. Nel frattempo, tutti sapranno ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 luglio 2021) La notizia dell'imminente matrimonio di Selin e Ferit sarà il tema centrale della puntata diis in the air di oggi, venerdì 9. Stando alladella soap opera turca, infatti, Serkan sarà fuori di sé per la decisione improvvisa della sua ex e conterà sull'aiuto di Eda per salvare la situazione. In particolare, la giovane fioraia dovrà impegnarsi affinché la coppia non si rechi in Italia prima delle nozze e in tal senso confiderà alla donna che anche lei e Serkan si sposeranno presto. Inoltre, racconterà a Selin chele sta dando una mano a trovare il vestito da sposa. Nel frattempo, tutti sapranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Love the OKUDA. ARTIST STATEMENT Okuda, No borders in love. Synthetic enamel on wood. Photo Courtesy DCG & the artist In coerenza con il suo ciclo curatoriale, la Dorothy Circus Gallery dedica ancora attenzione a una delle ...

ITALIA " INGHILTERRA. Masterclass del Taleggio DOP per il Regno Unito ...parte di una seria di attività organizzate in collaborazione con il network internazionale I Love ... E' intervenuto inoltre lo chef Francesco Bisceglie, Head Chef del The Ned London di Londra, che ha ...

Love is in the air, anticipazioni: tensioni tra Serkan e Ferit Le anticipazioni di Love is in the air del 12 luglio 2021: Serkan non firmerà l'accordo e nasceranno contrasti tra lui e Ferit ...

Festival di Nervi, successo per l'omaggio a Stravinskij GENOVA - Nel cinquantesimo anniversario della morte di Igor Stravinskij, il Nervi Music Ballet Festival di Genova ha dedicato ieri sera al compositore russo un articolato spettacolo dal titolo "Stravi ...

