Lotteria degli scontrini | pioggia di vincite! Ecco le città che esultano

(Di venerdì 9 luglio 2021) Continuano le estrazioni mensili e settimanali della. I vincitori del sorteggio dell’8 luglio 2021 Laè stata introdotta insieme al cashback come incentivo cashless statale. Il cashback è stato sospeso dal 1° luglio, e ancora non si sa esattamente quando gli utenti verranno rimborsati delle spese effettuate nel periodo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GarauPina : RT @SardiniaPost: ?? La lotteria degli scontrini premia Cagliari: vinti 100mila euro con una spesa da 18. L'acquisto è stato effettuato il 2… - felixlobianco98 : RT @AdmGov: ??Roma - Estratti i 40 codici e le città vincenti del #concorso settimanale N° 9 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ?? #lotteri… - felixlobianco98 : RT @AdmGov: ??Roma - Estratti i 10 codici e le città vincenti del #concorso mensile N° 10 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ?? #lotteriade… - spuntalaluna1 : @Hazydavey38 Mmmh... io aspetto i milioni della lotteria degli scontrini. - infoiteconomia : Lotteria degli scontrini, Cagliari la città più fortunata: con 18 euro vinti 100mila -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria degli

Come fai a spendere 5 miliardi sullascontrini, che prima di noi era stata fatta solo in Zimbawe? Bisogna essere oggettivamente poco lucidi". . 9 luglio 2021Anche laScontrini sarà cancellata? Se il Cashback è sospeso e si prepara una dura battaglia tra le parti politiche per una sua eventuale cancellazione o reintroduzione, ricordiamo che ...La lotteria degli scontrini è stata introdotta insieme al cashback come incentivo cashless statale. Il cashback è stato sospeso dal 1° luglio, e ancora non si sa esattamente quando gli utenti verranno ...(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è l'ultima grande occasione che abbiamo. Dopo 30 anni di chiacchiere, di mancate riforme, questi referendum saranno un aiut ...