LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo in DIRETTA: show nei 1500m, Tamberi in difficoltà, attesa per Tortu e Jacobs! (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sesta tappa 20:44 Al via anche i 200m femminili, grandi nomi presenti. 20:43 Nell'asta in tre hanno superato i 5.80m: Sidorova, Stefanidi e Nageotte. 20:41 Eliminato Marco Fassinotti. 20:40 Errori di Fassinotti e Tamberi a 2.26m, a entrambi resta una sola prova. 20:38 Timothy Cheruiyot vince realizzando la miglior prestazione mondiale dell'anno in 3.28.41, seconda piazza per Mohamed Katir in 3.28.76 (nuovo record di Spagna), terzo Jakob Ingebrigtsen in 3.29.25 (SB). Undici dei primi dodici hanno trovato il nuovo PB, con addirittura un due record nazionali e un record ...

