La finale di Wimbledon consacra il talento di Matteo Berrettini

(Di venerdì 9 luglio 2021) AGI -sarà il primo tennista italiano a giocare una. Il quarto a scendere in campo per vincere un torneo dello Slam dopo Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Se alla fine del 2019 era stato 'nominato' tennista più migliorato del circuito è proprio il 2021 are il tennista romano ai vertici del circuito mondiale. Due tornei vinti dei cinque in carriera sono arrivati proprio negli ultimi sei mesi, prima sulla terra di Belgrado e poi sull'erba del Queen's, uno dei tornei più antichi del mondo, giocato a pochi giorni dall'inizio di ...

Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - WeAreTennisITA : 'IOOOOO' ha urlato Matteo verso il suo angolo dopo il punto che gli ha dato la finale di #Wimbledon. ?? 'Mi servir… - CB_Ignoranza : Matteo Berrettini ha scritto la storia: è diventato il primo tennista italiano di sempre a raggiungere una finale a… - FootballScout24 : RT @DribblingWorld: Matteo #Berrettini in finale di Wimbledon! È la prima volta di un italiano in 134 anni di storia del torneo ?? #Wimble… - GreBookworm : RT @luca_barra: Con certi allenamenti del resto la finale di #Wimbledon è un poco più facile da raggiungere #unapezzadilundini #Berrettini… -

L'Italia sarà protagonista nel tennis con Berrettini indie gli azzurri di Roberto Mancini impegnati a Wembley nell'ultimo atto degli Europei contro i padroni di casa dell' ...Matteo Berrettini fa la storia. Il tennista romano, 25 anni, dal quartiere Nuovo Salario, si è qualificato per ladi. Affronterà domenica il vincente tra Djokovic e Shapovalov. È la prima volta di un atleta italiano nei 144 anni di storia del torneo tennistico più prestigioso al mondo . Nick ...Storica finale per Matteo Berrettini a Wimbledon, L'azzurro ha battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz ed è il primo tennista italiano a riuscirci nella storia ultrasecolare del torneo inglese ...Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Matteo Berrettini è entrato nella storia. Per la prima volta un italiano giocherà la finale di Wimbledon. Una grande gioia per questo giovane campione e per tutti noi itali ...