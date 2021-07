Kylian Mbappé sulla copertina di FIFA 22 (Di venerdì 9 luglio 2021) EA SPORTS ha ufficialmente rivelato che Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain e icona del calcio mondiale, sarà l’atleta presente sulla copertina di FIFA 22. Essendo una delle giovani stelle più brillanti del gioco, Mbappé rappresenta la prossima generazione di calciatori iconici: incarna perfettamente la comunità globale di FIFA, impegnandosi a dare un impatto positivo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) EA SPORTS ha ufficialmente rivelato che, attaccante del Paris Saint-Germain e icona del calcio mondiale, sarà l’atleta presentedi22. Essendo una delle giovani stelle più brillanti del gioco,rappresenta la prossima generazione di calciatori iconici: incarna perfettamente la comunità globale di, impegnandosi a dare un impatto positivo L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Kylian Mbappé FIFA 22, svelato il protagonista della nuova copertina Commenta per primo EA Sports ha svelato la nuova cover di FIFA 22 in cui è presente ancora Kylian Mbappé , dopo essere stato il protagonista anche nella copertina dello scorso anno. Inoltre, per gli appassionati c'è già una data da segnare sul calendario: l'11 luglio sarà il giorno del ...

