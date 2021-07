Jorginho Pallone d'Oro? Per Pedullà è il candidato numero uno: le parole (Di venerdì 9 luglio 2021) Ospite a Sportitalia, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà si è voluto sbilanciare sull'intricata questione legata all'assegnazione del Pallone d'Oro. Il massimo riconoscimento individuale nel mondo del calcio non è stato assegnato lo scorso anno, mentre quest'anno France Football tornerà ad incOronare il miglior calciatore della stagione. "Jorginho ha già vinto da protagonista la Champions League, e se domenica l'Italia dovesse trionfare a Wembley il centrocampista del Chelsea diventerebbe un grande candidato alla vittoria. I grandi hanno toppato tutti". Chissà cosa succederebbe, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Ospite a Sportitalia, l'esperto di mercato Alfredosi è voluto sbilanciare sull'intricata questione legata all'assegnazione deld'. Il massimo riconoscimento individuale nel mondo del calcio non è stato assegnato lo scorso anno, mentre quest'anno France Football tornerà ad incnare il miglior calciatore della stagione. "ha già vinto da protagonista la Champions League, e se domenica l'Italia dovesse trionfare a Wembley il centrocampista del Chelsea diventerebbe un grandealla vittoria. I grandi hanno toppato tutti". Chissà cosa succederebbe, ...

Gazzetta_it : Jorginho-Sterling, in ballo la finale e il Pallone d'Oro: chi vince può farlo suo #Europei - PBPcalcio : Per #Jorginho ritiro fuori questo video dell’abbraccio alla mamma commossa quando ha visto il nome del figlio su ma… - tvdellosport : #Sarri a #Sportitalia: '#Jorginho merita il Pallone d'Oro. Giocatore raffinato, non tutti lo hanno capito' #sportitaliamercato - zazoomblog : Pallone D’Oro a Jorginho una Finale che vale la leggenda - #Pallone #D’Oro #Jorginho #Finale - xGioFCIM : @AndreaBonacalza Che Jorginho non può vincere il pallone d’oro -