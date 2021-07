Italia Inghilterra | allarme covid | 3 giornalisti positivi | squadra isolata

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 9 luglio 2021)– Nuovonel ritiro azzurro. A due giorni dalla finale di Euro2020 tra, nel ritiro della nazionale di Mancini spuntano diversi. Si tratta però di. Tra il personale dei media, di fatto, risultano 3. Ad oggi nessunper i calciatori che pur essendo vaccinati, son stati messi in isolamento in via del tutto precauzionale., treni ...