Inter, Zhang ribadisce: il club non è in vendita (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Inter non è in vendita. È questo il messaggio di Steven Zhang che allontana tutti i rumors sulla questione Il presidente Steven Zhang ha voluto tranquillizzare tutti sul futuro dell'Inter e dell'impegno di Suning. L'occasione propizia è stata l'assemblea degli Azionisti di giovedì, dove il numero uno nerazzurro è Intervenuto per confermare l'impegno della proprietà tra presente e futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL'Inter SU Inter NEWS 24 Zhang ha ribadito l'impegno a lungo termine di Suning – si legge sulla Gazzetta dello Sport – con il ...

