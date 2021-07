In pandemia le piccole imprese puntano su siti, Facebook e WhatsApp (ma non sui podcast): il report di GoDaddy (Di venerdì 9 luglio 2021) Il marketing digitale al centro delle strategie delle PMI italiane durante la pandemia di Covid-19: l’Osservatorio piccole imprese di GoDaddy, l’azienda che supporta gli imprenditori di tutti i giorni fornendo loro gli strumenti necessari per far crescere il proprio business online, condotto dalla società di ricerca Kantar, ha preso in esame 5100 piccole e medie imprese in Italia, Germania, Francia e Spagna. Sotto la lente d’ingrandimento proprio le scelte strategiche dell’ultimo anno. Secondo il report di GoDaddy il 62% delle piccole ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 9 luglio 2021) Il marketing digitale al centro delle strategie delle PMI italiane durante ladi Covid-19: l’Osservatoriodi, l’azienda che supporta gli imprenditori di tutti i giorni fornendo loro gli strumenti necessari per far crescere il proprio business online, condotto dalla società di ricerca Kantar, ha preso in esame 5100e mediein Italia, Germania, Francia e Spagna. Sotto la lente d’ingrandimento proprio le scelte strategiche dell’ultimo anno. Secondo ildiil 62% delle...

TarantiniTime : In pandemia le piccole imprese puntano su siti, #Facebook e #WhatsApp (ma non sui podcast): il report di GoDaddy - ITALosAngeles : #News - #ExportDigitale: la chiave per la ripresa post-pandemia. La ricerca europea di @AlibabaGroup sulle piccole… - Nessuno37636230 : RT @leidaa_italia: LEIDAA è a fianco delle piccole realtà che nell'ultimo anno sono state colpite dalla crisi causata dalla pandemia. Ecco… - IppolitoChi : CONTENTO!!! Uno spettacolo nato durante la pandemia, sotto le finestre, su una bici, nella modalità del mio Barbona… - Valessiabi : RT @leidaa_italia: LEIDAA è a fianco delle piccole realtà che nell'ultimo anno sono state colpite dalla crisi causata dalla pandemia. Ecco… -