(Di venerdì 9 luglio 2021) Gioco di squadra, innovazione e digitalizzazione fanno il successo dell’impresa 2.0 “Dobbiamo imparare a fare gioco di squadra, supportandoci, confrontandoci e allontanandoci da ogni forma di competizione e gelosia. Questa deve essere la chiave del successo delle nuoverosa 2.0”. A sostenerlo è Greta Muledda giovane imprenditrice sarda che a soli 28 anni, non solo ha saputo resistere alla crisi-covid, quadruplicando il fatturato della sua azienda, la “Greta estetica Avanzata” ma ne ha addirittura costituite altre tre, dando vita a una realtà aziendale formata da un network di 3 imprese che insieme creano un universo coerente di servizi nell’ambito ...

Advertising

Agenparl : Imprenditrici under 35: unite facciamo la differenza - - Sevenpress : Imprenditrici under 35: unite facciamo la differenza -

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditrici under

PMI.it

L'incremento più marcato riguarda le startup femminili35 , con una crescita dell'8,1%. Resta ... solo il 19% delleha le competenze digitali adeguate, rispetto alla media europea ...Le donnenon devono più essere viste come una eccezione ma devono rappresentare un ...Unioncamere e InfoCamere confermano che nel primo trimestre 2021 le nuove imprese guidate dalle...Nel 2020 con la crisi economica causata dalla pandemia tracollo delle aziende guidate da donne: meno 4.000, bene solo le imprenditrici under 35 “Le donne hanno pagato a caro prezzo la pandemia molto p ...LONDRA - Sarà Björn Kuipers a dirigere la finalissima di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra, uno dei direttori di gara più esperti in attività. Nel torneo ha già arbitrato due partite della fase a gir ...