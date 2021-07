Il pranzo è servito, stupore in diretta per Flavio Insinna: “Non l’avrei mai immaginato” (Di venerdì 9 luglio 2021) Flavio Insinna ha ricevuto una sorpresa nel corso della puntata de Il pranzo è servito che lo ha lasciato senza parole. Scopriamo cosa è successo. Flavio Insinna screenshot instagramstupore in diretta per Flavio Insinna: il conduttore de Il pranzo è servito è stato protagonista di una sorpresa durante la puntata odierna della trasmissione in onda alle ore 14 su Rai 1. Il programma sta riscontrando tanto successo tra il pubblico. E’ stato lo stesso Insinna a voler ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021)ha ricevuto una sorpresa nel corso della puntata de Ilche lo ha lasciato senza parole. Scopriamo cosa è successo.screenshot instagraminper: il conduttore de Ilè stato protagonista di una sorpresa durante la puntata odierna della trasmissione in onda alle ore 14 su Rai 1. Il programma sta riscontrando tanto successo tra il pubblico. E’ stato lo stessoa voler ...

Advertising

zazoomblog : Il pranzo è servito stupore in diretta per Flavio Insinna: “Non l’avrei mai immaginato” - #pranzo #servito… - zonwu : La cena è servita con il primo episodio de 'il pranzo è servito' di Corrado. Nana na na naaana naaaaa, naaaa na na… - zazoomblog : Il pranzo è servito Insinna mostra lo strano oggetto: tutti basiti - #pranzo #servito #Insinna #mostra - Filomen25789063 : @insinnaflavio siamo contentissimi per la campionessa Teresa che oggi ha vinto all' pranzo e servito e stata bravis… - ArsenicoLupin4 : @bravimabasta Renzi Salvini Nobili CURRICULUM : concorrenti di: La ruota della fortuna Il pranzo è servito Passaparola #merdaset -