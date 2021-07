Graduatorie ATA terza fascia, come visualizzare la posizione su Istanze online. GUIDA MI per i candidati (Di venerdì 9 luglio 2021) Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli avvisi con le date di pubblicazione delle Graduatorie provvisorie di terza fascia ATA. Dall'8 luglio sono disponibili infatti per le scuole le funzione per la prenotazione e la gestione della pubblicazione delle Graduatorie provvisorie. Dal 15 luglio sarà possibile prenotare le definitive. come visualizzano i candidati la propria posizione sul portale Polis Istanze online L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 luglio 2021) Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli avvisi con le date di pubblicazione delleprovvisorie diATA. Dall'8 luglio sono disponibili infatti per le scuole le funzione per la prenotazione e la gestione della pubblicazione delleprovvisorie. Dal 15 luglio sarà possibile prenotare le definitive.visualizzano ila propriasul portale PolisL'articolo .

