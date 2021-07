Giustizia, Conte: 'Non canterei vittoria, anomalia sulla prescrizione' (Di venerdì 9 luglio 2021) Sul tema della Giustizia 'non canterei vittoria oggi, non sono sorridente in particolare sull'aspetto della prescrizione '. E' quanto afferma Giuseppe Conte , sottolineando tuttavia di apprezzare il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) Sul tema della'nonoggi, non sono sorridente in particolare sull'aspetto della'. E' quanto afferma Giuseppe, sottolineando tuttavia di apprezzare il ...

