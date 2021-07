Fermo, “Jazz e non solo Jazz”: concerto di Valentina Mattarozzi (Di venerdì 9 luglio 2021) Sabato 10 luglio alle 21,45 nella splendida cornice del teatro all’aperto di Villa Vitali a Fermo, la Jazz Singer e compositrice Valentina Mattarozzi aprirà la rassegna “Jazz e non solo Jazz”, portando al pubblico il suo nuovo album “Virtù Nascoste”, che racchiude undici brani interamente scritti da lei. I biglietti posso essere acquistati tramite Vivaticket al link: https://bit.ly/3qC6Xcy oppure tramite la biglietteria di Villa Vitali per info +39 331 2767671 aperta da martedì alla domenica dalle ore 16 alle ore ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Sabato 10 luglio alle 21,45 nella splendida cornice del teatro all’aperto di Villa Vitali a, laSinger e compositriceaprirà la rassegna “e non”, portando al pubblico il suo nuovo album “Virtù Nascoste”, che racchiude undici brani interamente scritti da lei. I biglietti posso essere acquistati tramite Vivaticket al link: https://bit.ly/3qC6Xcy oppure tramite la biglietteria di Villa Vitali per info +39 331 2767671 aperta da martedì alla domenica dalle ore 16 alle ore ...

ilperiodo : Sabato 10 luglio nella splendida cornice del teatro all'aperto di Villa Vitali a Fermo, la Jazz Singer e compositri… - giovannizambito : @vallydoo "JAZZ E NON SOLO JAZZ": VALENTINA MATTAROZZI IN CONCERTO A FERMO. - pressitalia : Valentina Mattarozzi in concerto - Sabato 10 luglio alle 21,45 sarà in concerto Fermo e, aprirà la rassegna 'Jazz e…

