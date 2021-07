Europei | Bonucci | ' Giocare a Londra non ci spaventa'

(Di venerdì 9 luglio 2021) "La vittoria domenica sarebbe una grande iniezione di fiducia per l'Italia e per tutto il movimento calcistico, a noi e alla Federazione. Non facciano dietrologia, pensiamo solo aal calcio, ...

Lo dice Leonardo, all'antivigilia della finale di Euro 2020 " Giocheremo in casa dell'Inghilterra, ma questo non ci spaventa - aggiunge il difensore da Coverciano - . Gli attaccanti della ......di Leonardo, programmata per oggi, si svolgerà in modalità online. La Rai ha invece attivato i controlli attraverso tamponi molecolari per tutti i suoi inviati alla fase finale degli. ...ROMA, 09 LUG - "La vittoria domenica sarebbe una grande iniezione di fiducia per l'Italia e per tutto il movimento calcistico, a noi e alla Federazione. Non facciano dietrologia, pensiamo solo a gioca ...A due giorni dalla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra è tornato a parlare il co-capitano azzurro Leonardo Bonucci, che una finale degli ...