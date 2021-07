Covid, Pregliasco: “Non sappiamo se vaccini funzionano su nuove varianti” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Sulle nuove varianti” del coronavirus “effettivamente non sappiamo davvero ancora se questi vaccini funzionano. Bisognerà vedere un po’ nel tempo. Il dato inglese mi pare che faccia già vedere qualche segnale di crescita della mortalità. Anche il dato italiano, buono, è riferito a quello che noi abbiamo in questo momento, quindi ancora una variante alfa prevalente”. Lo ha detto a ‘I numeri della pandemia’, su Sky TG24, il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. “Il rischio – ha aggiunto – è che non arriveremo ad una immunità di gregge. In realtà, mancando la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) “Sulle” del coronavirus “effettivamente nondavvero ancora se questi. Bisognerà vedere un po’ nel tempo. Il dato inglese mi pare che faccia già vedere qualche segnale di crescita della mortalità. Anche il dato italiano, buono, è riferito a quello che noi abbiamo in questo momento, quindi ancora una variante alfa prevalente”. Lo ha detto a ‘I numeri della pandemia’, su Sky TG24, il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio. “Il rischio – ha aggiunto – è che non arriveremo ad una immunità di gregge. In realtà, mancando la ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Pregliasco: 'Non sappiamo se #vaccini funzionano su nuove varianti'. - occhio_notizie : Covid, Pregliasco: 'Non sappiamo se vaccini funzionano su nuove varianti' - kiajo76 : RT @Adnkronos: #Covid, Pregliasco: 'Non sappiamo se #vaccini funzionano su nuove varianti'. - emanugi07 : RT @Adnkronos: #Covid, Pregliasco: 'Non sappiamo se #vaccini funzionano su nuove varianti'. - enricamaurizia : RT @Adnkronos: #Covid, Pregliasco: 'Non sappiamo se #vaccini funzionano su nuove varianti'. -