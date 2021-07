Covid, la variante Delta spaventa: picco di contagi in Europa e Sydney in lockdown (Di venerdì 9 luglio 2021) Crescono i contagi da coronavirus in tutta Europa. Olivier Véran, ministro della Salute francese, nella giornata di ieri ha reso noto che i contagi sono in crescita; la variante Delta è presente circa nel 50% dei casi registrati. Inoltre ha ricordato che la nuova variante: “è apparsa qualche settimana fa nel nostro Paese ed è 60 volte più contagiosa rispetto agli altri ceppi virali circolati sinora. Ogni settimana ci sono circa 50% di contagi in più rispetto a quella precedente“. Infine ha ritenuto opportuno sottolineare che si tratta di un fenomeno già ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 luglio 2021) Crescono ida coronavirus in tutta. Olivier Véran, ministro della Salute francese, nella giornata di ieri ha reso noto che isono in crescita; laè presente circa nel 50% dei casi registrati. Inoltre ha ricordato che la nuova: “è apparsa qualche settimana fa nel nostro Paese ed è 60 volte piùosa rispetto agli altri ceppi virali circolati sinora. Ogni settimana ci sono circa 50% diin più rispetto a quella precedente“. Infine ha ritenuto opportuno sottolineare che si tratta di un fenomeno già ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, isolata a Napoli la variante 'Corradino': già debellata. Caso unico in Italia - Agenzia_Ansa : Torna il lockdown più stretto a Sydney, in Australia dove la campagna vaccinale procede a rilento e la variante Del… - Corriere : Pfizer sta sviluppando una terza dose contro la variante Delta - libellula58 : RT @tomasomontanari: Siamo sicuri che questa #coppadelta non ci costerà un po’ cara, nonostante l’entusiasmo di presidenti, governi e spons… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid focolaio a Roma dopo evento in un locale: 30 giovani infettati. Si teme la variante Delta -