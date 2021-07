Contro Pechino Blinken invia a Taipei una super diplomatica

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’America ha scelto la sua “ambasciatrice” a. Ieri è stata annunciata la nomina di Sandra Oudkirk come prossimo direttore dell’Istituto americano a Taiwan, che sin dal 1979 svolge le funzioni di sedein un paese non tecnicamente riconosciuto come tale. Le relazioni di Taiwan con il resto del mondo sono piene di contraddizioni, proprio perché dagli anni Settanta in poi, con la sempre maggiore influenza della Repubblica popolare cinese nel resto del mondo, l’isola di Formosa ha subìto un progressivo isolamento diplomatico. A oggi soltanto 15 paesi al mondo riconoscono l’indipendenza di Taiwan e quindi ospitano una vera ambasciata nel ...