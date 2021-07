Cina | Banca centrale riduce riserve banche per dare slancio a ripresa

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – In un momento in cui molti analisti stanno discutendo del fatto che lapotrebbe aver raggiunto il picco della suapost-Covid, ladel Paese ha deciso di tagliare la quantità di denaro che ledevono detenere come. Questa decisione libera circa 1 trilione di yuan (circa 130 miliardi di euro) di liquidità, la quale potrebbe essere usata per prestiti alle piccole e medie imprese, le più colpite dall’aumento dei prezzi e dai problemi alle catene di approvvigionamento che stanno colpendo il Dragone Rosso. La People’s Bank of China (PBOC) ha ...

In un momento in cui molti analisti stanno discutendo del fatto che la Cina potrebbe aver raggiunto il picco della sua ripresa post-Covid, la Banca centrale del Paese ha deciso di tagliare la quantità di denaro che le banche devono detenere come riserve. Questa ...