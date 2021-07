Chiusa inchiesta | Alberto Genovese verso il processo

(Di venerdì 9 luglio 2021) Inoltre, il fondatore di Facile.it risponde anche dell'accusa di stupro, in questo caso insieme all'ex fidanzata (che non è stata arrestata), di una modella 23enne il 10 luglio a Ibiza, anche questa ...

Dopo che la Procura di MIlano ha chiuso le indagini, l'impreditore Alberto Genovese va verso il processo che lo vede imputato per violenza sessuale ai danni della ragazza 18enne che avrebbe stuprato ...La chiusura dell'riguarda anche la fidanzata dell'epoca di Genovese per il caso di Ibiza. La Procura ha stralciato, invece, le contestazioni su presunti abusi denunciati da altre due ...Domani 10 luglio escono in Gazzetta Ufficiale le linee guida: sarà possibile rifiutare i cookie con i click e non si dovrà subire la richiesta ...Chiusa inchiesta su Alberto Genovese, l’imprenditore verso il processo. La Procura di Milano ha chiuso le indagini su Alberto Genovese. La magistratura si propone di rinviare a processo l’imprenditore ...