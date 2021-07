Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo le spettacolari prove di Monza e Spa-Francorchamps di giugno, è stata la volta del circuito virtuale di. E la terza tappa dell'edizione 2021 del BMW Sim, il campionato monomarca in simulazione organizzato dalla filiale italiana della Casa bavarese e basato su Assetto Corse Competizione e sulle M4 GT4, non ha tradito le attese. Otto i team iscritti, in rappresentanza delle più importanti testate giornalistiche italiane del settore automotive e di tecnologia digitale. Quattroruote ha partecipato in questa occasione con chi scrive - Andrea Stassano - alle due gare in programma all'Enzo e Dino Ferrari. Il prossimo ...