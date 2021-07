Berrettini, sei un mito: è il primo italiano in finale a Wimbledon! (Di venerdì 9 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Leggendario Matteo Berrettini: vince in quattro set contro il polacco Hubert Hurkacz e diventa il primo italiano ad approdare alla finale di Wimbledon. Sul campo centrale dell'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Leggendario Matteo: vince in quattro set contro il polacco Hubert Hurkacz e diventa ilad approdare alladi Wimbledon. Sul campo centrale dell'...

Advertising

FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - SuperTennisTv : ?? MATTEO sei STRAORDINARIO! ?? Dopo 61 anni un altro italiano???? in semifinale a #Wimbledon! #tennis #Berrettini… - PaoloCond : Sette vittorie per vincere l’Europeo, e l’Italia è a sei. Sette vittorie per vincere Wimbledon, e Berrettini è a ci… - TOSADORIDANIELA : RT @maxmassi969: Siiiiiii siiiiiiiii siiiiiiiiiii Matteoooooo sei in F I N A L E #Berrettini #Wimbledon2021 ?????? - alesavini_ : SEI GRANDE MATTEO???????????????? Primo italiano di sempre in finale a #Wimbledon #Berrettini -