Basket: Simone Fontecchio, ufficiale l’accordo per tre anni con il Baskonia (Di venerdì 9 luglio 2021) Simone Fontecchio è ufficialmente un nuovo giocatore del Baskonia. Quasi porte girevoli, dunque, in chiave italiana: per un Achille Polonara che esce in direzione Fenerbahce, un altro azzurro che entra in arrivo dall’Alba Berlino, che ha aiutato a conquistare il campionato tedesco. Il venticinquenne pescarese resterà per tre anni in terra basca. Le sue statistiche della scorsa annata: in Basketball Bundesliga 11.9 punti e 3.4 rimbalzi di media, che diventano 10.6 e 3.4 in Eurolega, dove ha disputato 29 partite su 34. Non solo: notevolissime le sue medie al Preolimpico di Belgrado, dove è stato tra i ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021)è ufficialmente un nuovo giocatore del. Quasi porte girevoli, dunque, in chiave italiana: per un Achille Polonara che esce in direzione Fenerbahce, un altro azzurro che entra in arrivo dall’Alba Berlino, che ha aiutato a conquistare il campionato tedesco. Il venticinquenne pescarese resterà per trein terra basca. Le sue statistiche della scorsa annata: inball Bundesliga 11.9 punti e 3.4 rimbalzi di media, che diventano 10.6 e 3.4 in Eurolega, dove ha disputato 29 partite su 34. Non solo: notevolissime le sue medie al Preolimpico di Belgrado, dove è stato tra i ...

