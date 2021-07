Atletica | Europei Under 23 | Arnaudo seconda nei 10 000 metri

(Di venerdì 9 luglio 2021) Annaregala all’Italia lamedaglia degli23 di, di scena a Tallinn (Estonia). L’azzurra ha chiuso al secondo posto la finale dei 10.000, fermando il crono in 32’36”98. Sul gradino più alto del podio l’olandese Jasmijn Lau in 32’30”49. Terzo posto invece per Lisa Oed (33’35”99). Quarta piazza per l’altra italiana Gaia Colli, capace di stabilire il nuovo primato personale in 33’44”90. SportFace.

Sesto posto agliunder 23 per il pesista reggino e il mezzofondista catanzarese L'calabrese in bella mostra a Tallinn in occasione della 13ª edizione dei Campionatiunder 23, rassegna ...... di Ega, classe 1996, scenderà in pista a Tokyo per la staffetta 4x400 metri : eppure all'... Nel 2021 partecipa agli, poi ai mondiali in Polonia: in staffetta con Raphaela Lukudo, ...Anna Arnaudo regala all'Italia la seconda medaglia degli Europei under 23 di atletica, di scena a Tallinn (Estonia).Arriva la prima medaglia per l’Italia nei Campionati Europei under 23 a Tallinn, in Estonia. È il bronzo di Andrea Cosi nei 20 chilometri di marcia in 1h26:05, dopo una gara condotta sempre nelle prim ...