ARCADEGEDDON è disponibile da oggi in accesso anticipato (Di venerdì 9 luglio 2021) IllFonic è entusiasta di annunciare il lancio di ARCADEGEDDON disponibile da oggi in accesso anticipato su PC tramite l’Epic Games Store e su PlayStation®5 rispettivamente a 15,99 € e 19,99 €. In questo primo titolo indipendente auto-pubblicato da IllFonic, i giocatori saranno chiamati a combattere la malvagia Fun Fun Co. da soli o con un massimo di tre amici immergendosi in sparatutto arcade, con colorate atmosfere anni ’80. In ARCADEGEDDON, Gilly, il proprietario di una sala giochi locale, sta cercando di salvare la sua attività da una perfida multinazionale anonima. Per riuscirci ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 9 luglio 2021) IllFonic è entusiasta di annunciare il lancio didainsu PC tramite l’Epic Games Store e su PlayStation®5 rispettivamente a 15,99 € e 19,99 €. In questo primo titolo indipendente auto-pubblicato da IllFonic, i giocatori saranno chiamati a combattere la malvagia Fun Fun Co. da soli o con un massimo di tre amici immergendosi in sparatutto arcade, con colorate atmosfere anni ’80. In, Gilly, il proprietario di una sala giochi locale, sta cercando di salvare la sua attività da una perfida multinazionale anonima. Per riuscirci ...

