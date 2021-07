11mila docenti di sostegno assunti a tempo determinato. Dopo anno di prova e valutazione finale il ruolo. Via libera a emendamento M5S. TESTO (Di venerdì 9 luglio 2021) “È stato approvato in commissione Bilancio un emendamento a mia prima firma che consentirà, nel prossimo anno scolastico, di assumere circa 11.000 docenti di sostegno a tempo determinato. Dopo l'anno di prova e la relativa valutazione finale, questi docenti potranno essere assunti a tempo indeterminato”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 luglio 2021) “È stato apto in commissione Bilancio una mia prima firma che consentirà, nel prossimoscolastico, di assumere circa 11.000dil'die la relativa, questipotresserein”. L'articolo .

