WTA Amburgo 2021: Sara Errani vola ai quarti, battuta anche Ana Konjuh (Di giovedì 8 luglio 2021) Continua la bella corsa di Sara Errani nel WTA 250 di Amburgo. L’azzurra si qualifica per i quarti di finale battendo con il punteggio di 7-6(5) 6-3 la croata Ana Konjuh, in quello che è risultato essere il terzo confronto del 2021 tra le due. Dopo l’ora e 32 odierna, per l’ex numero 5 del mondo si prospetta ora un confronto con l’ucraina Dayana Yastremska, fresca di sospensione antidoping rimossa, e la polacca Magdalena Frech. Il primo parziale è quello in cui si capisce subito come, dopo lo scalpo di Fiona Ferro, per Errani le cose stiano continuando a girare per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Continua la bella corsa dinel WTA 250 di. L’azzurra si qualifica per idi finale battendo con il punteggio di 7-6(5) 6-3 la croata Ana, in quello che è risultato essere il terzo confronto deltra le due. Dopo l’ora e 32 odierna, per l’ex numero 5 del mondo si prospetta ora un confronto con l’ucraina Dayana Yastremska, fresca di sospensione antidoping rimossa, e la polacca Magdalena Frech. Il primo parziale è quello in cui si capisce subito come, dopo lo scalpo di Fiona Ferro, perle cose stiano continuando a girare per il ...

Advertising

sportface2016 : #WtaHamburg 2021, #Errani batte #Konjuh ed approda ai quarti di finale - federtennis : ???? Azzurri in campo oggi: ???? Amburgo #WTA Errani ?? Konjuh ?? #Wimbledon doppio M Bolelli/Gonzalez ?? Granollers/Z… - SuperTennisTv : ?? Su #SuperTennix #WTA Amburgo Campo Centrale, Campo 1 e Campo 2 #tennis - livetennisit : WTA 250 Amburgo e 125 Bastad: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Sara Errani (LIVE) - zazoomblog : WTA Amburgo 2021 Sara Errani batte in due set Fiona Ferro e accede agli ottavi di finale - #Amburgo #Errani #batte… -