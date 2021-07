Vino, Mediobanca-Sace: nel 2021 in recupero del 3,5% grazie a spinta export (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Vino italiano in recupero del 3,5% nel 2021 (-4,1% nel 2020), grazie alla spinta dell'export nei principali mercati internazionali (consumi al +3,8% annuo nel 21-22). Migliore potenziale di crescita in Cina (+6,3% annuo), Canada e Giappone (+5,9% annuo). E' quanto emerge dal primo report congiunto sul settore Vino & spirits italiano dell'Area Studi Mediobanca, l'Ufficio Studi di Sace e Ipsos, dedicato all'analisi dei mercati domestici e internazionali e allo studio delle dinamiche socio-culturali di consumo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) -italiano indel 3,5% nel(-4,1% nel 2020),alladell'nei principali mercati internazionali (consumi al +3,8% annuo nel 21-22). Migliore potenziale di crescita in Cina (+6,3% annuo), Canada e Giappone (+5,9% annuo). E' quanto emerge dal primo report congiunto sul settore& spirits italiano dell'Area Studi, l'Ufficio Studi die Ipsos, dedicato all'analisi dei mercati domestici e internazionali e allo studio delle dinamiche socio-culturali di consumo e ...

