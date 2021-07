Trump denuncia Facebook, Twitter e Google per avergli limitato la libertà d’espressione (Di giovedì 8 luglio 2021) Per Trump le aziende Facebook, Twitter e Google hanno attuato una censura politica. Per questo denuncia quanto accaduto e minaccia una class action, ovvero un’azione collettiva legale, nei confronti delle aziende e dei loro rispettivi amministratori delegati Mark Zuckerberg, Jack Dorsey e Sundar Pichai. LEGGI ANCHE > Trump voleva che Parler bloccasse i suoi critici, ma il social ha rifiutato L’accusa di Donald Trump e le limitazioni delle aziende Secondo Trump i tre grandi hanno applicato nei suoi confronti una censura che è illegale e incostituzionale. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 luglio 2021) Perle aziendehanno attuato una censura politica. Per questoquanto accaduto e minaccia una class action, ovvero un’azione collettiva legale, nei confronti delle aziende e dei loro rispettivi amministratori delegati Mark Zuckerberg, Jack Dorsey e Sundar Pichai. LEGGI ANCHE >voleva che Parler bloccasse i suoi critici, ma il social ha rifiutato L’accusa di Donalde le limitazioni delle aziende Secondoi tre grandi hanno applicato nei suoi confronti una censura che è illegale e incostituzionale. ...

