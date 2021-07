Tim | «Accordo con Dazn sviluppa concorrenza pay-tv e accelera digitale»

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’tra Tim esui diritti tv di calcio della Serie Alanel mercato delle pay-tv ela digitalizzazione. Lo afferma in una nota Tim, spiegando che, con riferimento all’istruttoria avviata dall’Autorita Garante dellae del Mercato e, in particolare, all’asserita indisponibilità di soluzioni tecniche, rileva che queste sono disponibili a L'articolo

Anche per questo l'Antitrust si riserva di intervenire a breve con provvedimenti cautelati che potrebbero cancellare alcune delle clausole dell'tra Dazn e, le più discusse ma anche quelle ...L'Antitrust valuterà, inoltre, se l'- DAZN possa in qualche modo riguardare l'adozione di " soluzioni tecniche non disponibili per gli operatori di telecomunicazioni concorrenti ". DAZN, ...