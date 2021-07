Tiago Pinto | “Mourinho primo step di un cambio di mentalità Ci aspettiamo qualcosa di buono per il futuro”

(Di giovedì 8 luglio 2021) A dare il via alla conferenza stampa per la presentazione del neo allenatore della Roma, José, il General manager della società giallorossa,che ha commentato così l’arrivo del portoghese: “Oggi è un giorno molto felice, sappiamo tutti che è ildi un cambiamento di. Cidinella prossima stagione e nei prossimi tre anni. Io non devo introdurre, la sua carriera parla per lui. Voglio ringraziare Dan e Ryan Friedkin per aver portato ...

Advertising

Glongari : Nelle prossime ore previsto un viaggio a Milano del ds della #Roma Tiago Pinto. All’ordine del giorno il tentativo… - corgiallorosso : #TiagoPinto: “#Mourinho primo step di un cambio di mentalità. Costruiremo una Roma degna di Josè”… - forzaroma : Tiago Pinto: 'A fine mercato avremo una squadra degna di #Mourinho' #ASRoma - romaforever_it : TIAGO PINTO: 'A fine mercato avremo una squadra degna di Mourinho' - illuminista2 : @RealHumanBean_7 L’unico vero uomo ologramma è il presidentissimo James Pallotta. E probabilmente è lui a vivere ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiago Pinto

Retesport

Per la Roma presente il general managerma anche i due proprietari Dan e Ryan Friedkin , che però dovrebbero rimanere in disparte e non saranno seduti accanto allo Special One. Prima di ...Commenta per primo È arrivato il giorno della presentazione di José Mourinho. Presso la suggestiva Terrazza Caffarelli, al Campidoglio, ecco lo Special One affiancato dai Friedkin edopo aver visitato i Musei Capitolini. La conferenza è distribuita live in 50 Paesi, presenti oltre 70 giornalisti da tutta Europa. Sotto la scalinata al Campidoglio presenti circa 20 ..."Ringrazio tutti per essere qui. Roma una città importante ma non sono qua in vacanza o per turismo. Sono qua per lavorare" ...Per la Roma presente il general manager Tiago Pinto ma anche i due proprietari Dan e Ryan Friedkin, che però dovrebbero rimanere in disparte e non saranno seduti accanto allo Special One. Prima di ...