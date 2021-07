Stazione di Seriate, il sindaco Vezzoli scrive a RFI: “Degrado inaccettabile” (Di giovedì 8 luglio 2021) Ascensore rotto, sporcizia e incuria. La Stazione di Seriate versa in condizioni di Degrado e diverse sono le segnalazioni pervenute in Comune. Stanco del perdurare della situazione, nota alle ferrovie, il sindaco Cristian Vezzoli scrive a RFI e al Ministro delle infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini. “La Stazione ferroviaria di Seriate versa in pessime condizioni da troppo tempo, priva di manutenzione e pulizia – dichiara il sindaco Vezzoli-. I cittadini segnalano di continuo la situazione di incuria e la società ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 luglio 2021) Ascensore rotto, sporcizia e incuria. Ladiversa in condizioni die diverse sono le segnalazioni pervenute in Comune. Stanco del perdurare della situazione, nota alle ferrovie, ilCristiana RFI e al Ministro delle infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini. “Laferroviaria diversa in pessime condizioni da troppo tempo, priva di manutenzione e pulizia – dichiara il-. I cittadini segnalano di continuo la situazione di incuria e la società ...

Advertising

webecodibergamo : Degrado alla stazione di Seriate, il sindaco scrive a Rfi e al ministro: «Inaccettabile» -Foto - AmoBergamo : #Bergamo Sporcizia, urina, siringhe e ascensori inagibili in stazione a Seriate: le foto del degrado - PrimaBergamo : Sporcizia, urina, siringhe e ascensori inagibili in stazione a Seriate: le foto del degrado: Ascensori che non funz… -