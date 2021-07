Spalletti: ”Il Napoli è una squadra forte, Insigne? Ci ho parlato poi…” (Di giovedì 8 luglio 2021) Spalletti: “Con Napoli completo il mio tour dell’anima, la squadra è forte e ne deve essere consapevole. A Napoli il calcio e i miracoli sono la stessa cosa. Insigne? Ci ho parlato” Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è stato presentato in conferenza stampa al Konami Training Center. Queste le sue parole: SUL RADUNO DEL Napoli E SU MERTENS “Lunedì ci raduniamo, siamo qui due giorni per fare tutti i test anti covid. I 7 nazionali andranno in vacanza, ci raggiungeranno a Castel di Sangro. Mertens? L’ho sentito il ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 8 luglio 2021): “Concompleto il mio tour dell’anima, lae ne deve essere consapevole. Ail calcio e i miracoli sono la stessa cosa.? Ci ho” Luciano, allenatore del, è stato presentato in conferenza stampa al Konami Training Center. Queste le sue parole: SUL RADUNO DELE SU MERTENS “Lunedì ci raduniamo, siamo qui due giorni per fare tutti i test anti covid. I 7 nazionali andranno in vacanza, ci raggiungeranno a Castel di Sangro. Mertens? L’ho sentito il ...

