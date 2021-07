(Di giovedì 8 luglio 2021) Cinque presenze e due gol, è stato un campionato europeo super per il gioiello danese dellaMikkelche ieri ha realizzato una rete stupenda nella semifinale contro l’Inghilterra. 21 anni compiuti lo scorso 3 luglio è diventato l’oggetto del desiderio di moltissimi club italiani ed europei. “Penso che potrebbe crescere ancora di più rimanendo allaun anno di più – ha detto il dg blucerchiato Carlo– ed è evidente che è quello che vorremmo fare. Ilpoi loilda solo senza bisogno che lo dica io, è chiaro che stiamo ...

Advertising

sportface2016 : #Sampdoria, #Osti: '#Damsgaard? Il prezzo lo fissa il mercato' - lubacicce : RT @it_samp: #Calciomercato #Sampdoria , #Osti: “#Damsgaard è incedibile. Vorremmo tenerlo ancora un anno, poi tutto ha un prezzo”. https:… - francGuerrieri : Il ds della #Sampdoria Osti alla Rai: “Tutta l’Europa si è accorta di #Damsgaard. Noi vorremmo tenerlo, ma tutto ha… - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Parla Carlo #Osti, DS della #Sampdoria ?? '#Damsgaard per noi è incedibile, ma ....' ?? Ecco le sue parole sul calciato… - siamo_la_Roma : ?? Parla Carlo #Osti, DS della #Sampdoria ?? '#Damsgaard per noi è incedibile, ma ....' ?? Ecco le sue parole sul cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Osti

Carlo, direttore generale della, ha parlato di Mikkel Damsgaard: le sue parole Carlo, direttore generale della, ha espresso le proprie considerazioni sul costo di Mikkel ...... ex calciatore del Genoa all'inizio degli anni ottanta, a segnalarlo all'attenzione die ... Laè ad un bivio : tenerlo per un'altra stagione, con la speranza di far salire la sua ...“Penso che potrebbe crescere ancora di più rimanendo alla Sampdoria un anno di più – ha detto il dg blucerchiato Carlo Osti – ed è evidente che è quello che vorremmo fare. Il prezzo poi lo fissa il ...Carlo Osti, direttore generale della Sampdoria, ha parlato di Mikkel Damsgaard: le sue parole Carlo Osti, direttore generale della Sampdoria, ha espresso le proprie considerazioni sul costo di Mikkel ...