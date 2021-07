Roma | picchia una ragazza e il suo cane per aver bevuto alla fontanella | “Nessuno mi ha difeso”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 luglio 2021) Le aggressioni sono sempre più all’ordine del giorno: che si tratti di identità di genere, di un gesto non condiviso o di un atto di goliardia la cronaca nazionale ci svela sempre di più un Italia in cui la cultura dell’odio è l’unica arma impugnata. Quanto accade quotidianamente viene raccontato per un motivo: la vecchia storia che dagli errori (altrui) si impara. Purtroppo non sempre è così. Ieri in un quartiere diunaè stata aggredita (fisicamente e verbalmente) assieme al suoin pieno giorno. Leggi anche:. Travolge e uccide un 28enne, poi scappa: si consegna il pirata della strada, è un ...