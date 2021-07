Riforme | Brescia | ' accelerare con dialogo e collaborazione'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Con l'ok definitivo del Senato al voto degli under 25 per la Camera alta, avanza spedito l'iter dellecostituzionali all'esame del Parlamento. Dopo la pausa estiva arriverà anche l'ok della Camera alla proposta di legge che inserisce la tutela dell'ambiente in Costituzione". Lo dice Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e primo firmatario della proposta di legge costituzionale per il voto ai 18enni al Senato. "4 milioni di giovani potranno votare al Senato alle prossime politiche perché le forze politiche sono stati capaci di dialogare e collaborare. Tutto è nato da una ...

...Quando si discusse in prima lettura il testo sulla riduzione dei parlamentari il presidente...noi abbiamo contrastato " ha aggiunto Malan " bisognava porre subito mano ad una serie di...Ripartiamo dallegià approvate o incardinate, come il referendum propositivo, i poteri ... Dobbiamo poi affrontare il tema della limitazione della decretazione d'urgenza " conclude- e ...Condividi questo articolo:Roma, 8 lug (Adnkronos) – “Con l’ok definitivo del Senato al voto degli under 25 per la Camera alta, avanza spedito l’iter delle riforme costituzionali all’esame del Parlamen ...In favore della riforma costituzionale hanno votato 178 senatori, 15 hanno votato contro e 30 si sono astenuti. Cade così il vincolo stabilito dall’articolo 58 della Costituzione che riservava questa ...