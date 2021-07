Real Madrid, dall’Inghilterra: Carlo Ancelotti vuole Richarlison (Di giovedì 8 luglio 2021) Carlo Ancelotti è pronto per la sua seconda vita sulla panchina del Real Madrid. Secondo l’edizione inglese di Goal il tecnico italiano vorrebbe portare all’interno della sua corte Richarlison, attaccante dell’Everton e della Nazionale brasiliana. Il 24enne è un pallino del tecnico italiano che lo ha allenato nel club di Premier League con sede a Liverpool. L’attaccante nelle ultime tre stagioni ha collezionato con la maglia dell’Everton 105 presenze e 33 reti. Con la casacca della Nazionale maggiore verdeoro, invece, l’attaccante ha totalizzato 31 presenze e 10 gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021)è pronto per la sua seconda vita sulla panchina del. Secondo l’edizione inglese di Goal il tecnico italiano vorrebbe portare all’interno della sua corte, attaccante dell’Everton e della Nazionale brasiliana. Il 24enne è un pallino del tecnico italiano che lo ha allenato nel club di Premier League con sede a Liverpool. L’attaccante nelle ultime tre stagioni ha collezionato con la maglia dell’Everton 105 presenze e 33 reti. Con la casacca della Nazionale maggiore verdeoro, invece, l’attaccante ha totalizzato 31 presenze e 10 gol. SportFace.

