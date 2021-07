Raggiunto il Samsung Galaxy Note 10 Lite dalla patch di luglio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’aggiornamento di sicurezza di2021 ha ora iniziato a raggiungere anche il10. Come riportato da ‘SamMobile‘, il debutto si è fatto registrare in Polonia, attraverso la serie firmware N770FXXS7EUF2. Nessun altro Paese, finora, sembra aver ricevuto l’upgrade. Non sono state segnalate altre modifiche se non quelle relative alla sicurezza. Ladi2021, che è anche l’ultima in ordine di sviluppo, è stata distribuita in tutto il mondo ormai da qualche giorno. Durante questo periodo, il colosso di Seul ha dato il via ad altre 33 ...