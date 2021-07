Raffaella Carrà, le esequie al Campidoglio e l’omaggio di chi non la dimenticherà mai [VIDEO] (Di giovedì 8 luglio 2021) Le scale della Cordonata si riempiono pian piano di passi silenziosi in una Roma che di solito è caotica e frenetica. Lì, in piazza del Campidoglio il tempo si è fermato. Anzi, è rallentato. Come se neanche la stessa Capitale volesse porgere l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, donna rivoluzionaria per stile e pensiero; perché è … L'articolo Raffaella Carrà, le esequie al Campidoglio e l’omaggio di chi non la dimenticherà mai VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 luglio 2021) Le scale della Cordonata si riempiono pian piano di passi silenziosi in una Roma che di solito è caotica e frenetica. Lì, in piazza delil tempo si è fermato. Anzi, è rallentato. Come se neanche la stessa Capitale volesse porgere l’ultimo saluto a, donna rivoluzionaria per stile e pensiero; perché è … L'articolo, lealdi chi non lamaiproviene da Velvet Gossip.

