Questi vecchi cellulari valgono migliaia di euro: ce li avete in casa? (Di giovedì 8 luglio 2021) Alcuni collezionisti potrebbero avere in casa il primo cellulare: andate a controllare per alcuni modelli adesso valgono migliaia di euro. Per chi è nato dopo la metà degli anni ’90 o addirittura nei primi del 2000, il telefono cellulare è un oggetto che ha fatto sempre parte della sua vita da quando ha memoria. Per chi invece è nato qualche anno prima l’arrivo dei telefoni cellulari è stata una grandissima rivoluzione sociale. Prima dei telefoni cellulari, infatti, si era costretti a girare con le schede telefoniche e usufruire delle cabine sparse per le vie delle città per comunicare con ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 luglio 2021) Alcuni collezionisti potrebbero avere inil primo cellulare: andate a controllare per alcuni modelli adessodi. Per chi è nato dopo la metà degli anni ’90 o addirittura nei primi del 2000, il telefono cellulare è un oggetto che ha fatto sempre parte della sua vita da quando ha memoria. Per chi invece è nato qualche anno prima l’arrivo dei telefoniè stata una grandissima rivoluzione sociale. Prima dei telefoni, infatti, si era costretti a girare con le schede telefoniche e usufruire delle cabine sparse per le vie delle città per comunicare con ...

surrevnder : @aridajee ti mi dici che ascolto solo vecchi MA QUESTI ALBUM LI CONSOCO COME LE MIE TASCHE BRUTTA SCEM4 - BeatoAngelico70 : RT @sabrina__sf: 'Portate via i 'nostri' anziani dalle case di riposo,sono centri di detenzione,le visite sono impossibili, anche se vaccin… - antbar12 : RT @sabrina__sf: 'Portate via i 'nostri' anziani dalle case di riposo,sono centri di detenzione,le visite sono impossibili, anche se vaccin… - sanatonine : Oltre al fatto che penso che questi dovevano avere diciassette anni invece sembrano VECCHI per gli attori che erano… - CaterinaFe80 : Domani a lezione parlerò di Neuromarketing e guarderemo alcuni di questi vecchi spot Cocacola. Momento vintage. Mag… -