Petizione Spagna | rigiocare con l’Italia per il fallo di mano di Chiellini

In Spagna è partita la Petizione da presentare alla UEFA per far rigiocare la gara contro l'Italia per un presunto fallo di mano di Chiellini l'Italia è volata in finale di Euro 2020 battendo la Spagna ai rigori. Grande battaglia in campo e sportività tra i protagonisti con Luis Enrique autentico gigante dello sport. Ma ai tifosi non è andata giù l'eliminazione. Su Twitter impazza la Petizione da firmare e presentare alla UEFA per far rigiocare la gara contro l'Italia per un presunto ...

scorpieno : io firmerei una petizione per rigiocare italia spagna motivazione: NON CI CREDO ANCORA - Stefy19971966 : RT @Viglianesi_San: Fermiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?? Domani petizione spagnola per rigiocarla. #Chiellini ha truffato #JordiAlba a 'testa o… - Sicilianodoc73 : RT @Viglianesi_San: Fermiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?? Domani petizione spagnola per rigiocarla. #Chiellini ha truffato #JordiAlba a 'testa o… - CarriaggioM : RT @meprohibeat: Le qualità umane di Luis Enrique stanno riscuotendo talmente tanto favore tra i media e gli utenti dei social che mi verre… - meprohibeat : Le qualità umane di Luis Enrique stanno riscuotendo talmente tanto favore tra i media e gli utenti dei social che m… -