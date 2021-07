Nel video di Ansia di Alessio Bernabei una festa anni ’90 con tanti tiktokers (Di giovedì 8 luglio 2021) Su YouTube è disponibile il video ufficiale di Ansia, il nuovo brano di Alessio Bernabei, realizzato con la collaborazione di tanti tiktokers. Registrato al Multiset Studio Bicocca (Milano), ha sullo sfondo ambienti colorati dove si svolge una festa in stile anni ’90, volutamente in contrapposizione con il significato del brano che racconta un amore tossico. Il video vuole trasmettere il senso di libertà che deriva dall’aver spezzato quelle “catene” che ci hanno impedito di vivere serenamente e viene festeggiato con un party ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Su YouTube è disponibile ilufficiale di, il nuovo brano di, realizzato con la collaborazione di. Registrato al Multiset Studio Bicocca (Milano), ha sullo sfondo ambienti colorati dove si svolge unain stile’90, volutamente in contrapposizione con il significato del brano che racconta un amore tossico. Ilvuole trasmettere il senso di libertà che deriva dall’aver spezzato quelle “catene” che ci hanno impedito di vivere serenamente e viene festeggiato con un party ...

PBPcalcio : Per #Jorginho ritiro fuori questo video dell’abbraccio alla mamma commossa quando ha visto il nome del figlio su ma… - ParcoColosseo : Monumento amato dagli italiani, capace di attrarre grandi folle e pubblico internazionale, simbolo di accuratezza t… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Kalište nel 1860 Gustav Mahler, di cui ascoltiamo un estratto dal movimento n. 2 dalla Sinfonia 1,… - jeytipp : oggi nicola pellegrino bandiera dell’italia mattoni si è svegliato e non ha indossato gli occhiali, evitando così d… - Rodica17957578 : RT @AlekosPrete: 'Ancora nel 2021 stiamo a capire la famiglia com'è fatta e come non è fatta, lei negli anni 70 diceva di essere cresciuta… -