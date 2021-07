Milan, sorpresa Ibrahimovic (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Milan inizia quest’oggi il raduno a Milanello in vista della prossima stagione, che sancirà il ritorno dei rossoneri in Champions. La dirigenza sta lavorando incessantemente sul mercato alla ricerca di rinforzi in diversi ruoli. Il Diavolo, nonostante la ricerca di un centravanti, punterà con forza sul solito Zlatan Ibrahimovic. Oltre ad un centravanti, il Diavolo vorrebbe regalare a Pioli un terzino di riserva, un quarto centrocampista, un trequartista – ruolo fondamentale su cui ruota il mercato – e probabilmente un esterno destro, qualora dovesse uscire Castillejo. Milan, LA sorpresa ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilinizia quest’oggi il raduno aello in vista della prossima stagione, che sancirà il ritorno dei rossoneri in Champions. La dirigenza sta lavorando incessantemente sul mercato alla ricerca di rinforzi in diversi ruoli. Il Diavolo, nonostante la ricerca di un centravanti, punterà con forza sul solito Zlatan. Oltre ad un centravanti, il Diavolo vorrebbe regalare a Pioli un terzino di riserva, un quarto centrocampista, un trequartista – ruolo fondamentale su cui ruota il mercato – e probabilmente un esterno destro, qualora dovesse uscire Castillejo., LA...

