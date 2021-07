Meno soldi ai parchi? Una stupidità tipicamente italiana (Di giovedì 8 luglio 2021) Il fatto che siano stati stornati dei fondi statali destinati alle aree protette per compensare il caro bollette dell’energia elettrica permette di valutare ancora una volta l’attenzione all’ambiente del ministro Roberto Cingolani, così caro a Beppe Grillo (che non ne azzecca proprio più una), ma nel contempo permette anche di analizzare l’atteggiamento generale verso le aree protette, nazionali o regionali che siano. L’idiosincrasia verso la protezione della natura tramite norme cogenti (come avviene appunto per i parchi) direi che è una delle più evidenti dimostrazioni della stupidità degli italiani. In altri paesi europei le comunità locali spesso ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Il fatto che siano stati stornati dei fondi statali destinati alle aree protette per compensare il caro bollette dell’energia elettrica permette di valutare ancora una volta l’attenzione all’ambiente del ministro Roberto Cingolani, così caro a Beppe Grillo (che non ne azzecca proprio più una), ma nel contempo permette anche di analizzare l’atteggiamento generale verso le aree protette, nazionali o regionali che siano. L’idiosincrasia verso la protezione della natura tramite norme cogenti (come avviene appunto per i) direi che è una delle più evidenti dimostrazioni delladegli italiani. In altri paesi europei le comunità locali spesso ...

Meno soldi ai parchi? Una stupidità tipicamente italiana Probabilmente si rimedierà all'"errore formale" (come lo definisce lui) e i soldi per i parchi torneranno ai naturali destinatari, ma resta quella orticaria di fondo, quella palmare insofferenza che ...

