MEDIASET FESTEGGIA GLI 85 ANNI DI LINO BANFI: I SUOI GRANDI SUCCESSI TORNANO IN TV (Di giovedì 8 luglio 2021) MEDIASET FESTEGGIA gli 85 ANNI di LINO BANFI, uno dei più amati attori italiani. Protagonista di film, fiction e varietà memorabili, BANFI viene omaggiato per tre giorni da Rete 4 e Cine 34 con la messa in onda di dieci GRANDI classici, tra cui L'allenatore nel pallone, Fracchia la belva umana e L'infermiera nella corsia dei militari. Nel corso della lunga carriera è stato diretto da Luciano Salce, Fernando Di Leo, NANNI Loy, Steno e Dino Risi. Ha segnato l'immaginario collettivo, quale protagonista di tanti film di un genere unico, come quello ...

