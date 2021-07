L’ultimo saluto a Raffaella Carrà: i vip presenti alla camera ardente (Di giovedì 8 luglio 2021) La regina della tv si è spenta a 78 anni Raffaella Carrà, nel pomeriggio di lunedì si è spenta a soli 78 anni a causa di una lunga malattia che aveva tenuto nascosta. Se n’è andata, come ha detto in un’intervista Barbara Boncompagni, in punta di piedi. Intanto, nella giornata di ieri c’è stata la camera ardente con il feretro della Carrà nella Protomoteca in Campidoglio. Fino a mezzanotte di oggi sarà possibile dare L’ultimo saluto alla Carrà prima dei funerali che si terranno nella giornata di venerdì. Centinaia sono state le persone che ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 luglio 2021) La regina della tv si è spenta a 78 anni, nel pomeriggio di lunedì si è spenta a soli 78 anni a causa di una lunga malattia che aveva tenuto nascosta. Se n’è andata, come ha detto in un’intervista Barbara Boncompagni, in punta di piedi. Intanto, nella giornata di ieri c’è stata lacon il feretro dellanella Protomoteca in Campidoglio. Fino a mezzanotte di oggi sarà possibile dareprima dei funerali che si terranno nella giornata di venerdì. Centinaia sono state le persone che ...

Tg1Rai : Ciao Raffa. Tutto è pronto per l'ultimo saluto alla Carrà. Teatri e centri di produzione omaggeranno l'artista. Poi… - Tg3web : L'addio a Raffaella Carrà. Venerdì a Roma i funerali della regina della tv. La camera ardente aperta da domani in C… - IlContiAndrea : #Iapino "Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come… - DrApocalypse : Una bandiera arcobaleno sul feretro di Raffaella Carrà, l'ultimo saluto di Vladimir Luxuria

