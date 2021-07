L’Ocean Viking ci minaccia: la nave francese vuole un porto sicuro entro stasera oppure farà da sola (Di giovedì 8 luglio 2021) La nave della Ong francese minaccia l’Italia e la Sicilia. “Se non si trova una soluzione entro stasera, la Ocean Viking dovrà cercare riparo a est della Sicilia domani”. Lo fa sapere Luisa Albera, coordinatrice ricerca e soccorso della Sos Mediterranee a bordo della nave, su cui restano in attesa di un porto di sbarco 572 migranti, tra cui molte donne e minori. Erano stati soccorsi in diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Ad aggravare la situazione anche le condizioni meteo, destinate a peggiorare nelle prossime ore. Era in stand by da un paio di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) Ladella Ongl’Italia e la Sicilia. “Se non si trova una soluzione, la Oceandovrà cercare riparo a est della Sicilia domani”. Lo fa sapere Luisa Albera, coordinatrice ricerca e soccorso della Sos Mediterranee a bordo della, su cui restano in attesa di undi sbarco 572 migranti, tra cui molte donne e minori. Erano stati soccorsi in diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Ad aggravare la situazione anche le condizioni meteo, destinate a peggiorare nelle prossime ore. Era in stand by da un paio di ...

